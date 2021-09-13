Как зарегистрироваться в ZOOM? (Пошаговая инструкция)

Zoom
Бесплатное приложение для создания видеоконференций с большим числом онлайн-пользователей
Бесплатное приложение для создания видеоконференций с большим числом онлайн-пользователей
Zoom – программа-организатор видеоконференций группами до 100 человек одновременно, использует общий экран и высококачественное видео. В данной статье мы рассмотрим все способы регистрации в приложении, используя компьютер или мобильный телефон.
Первым делом, нужно скачать Zoom и установить его на своё устройство.
Пользоваться программой можно онлайн или скачать клиент на ПК, что более удобно.
1) На странице сайта (zoom.us) в правом углу сверху выбрать «Зарегистрируйтесь, это бесплатно», ввести адрес своей электронной почты.
2) Открывается экран с формой для ввода личных данных. Заполнить поля. Пароль должен состоять из английских букв (одна заглавная) и цифр.
3) На почту приходит письмо для подтверждения учетной записи, перейти по ссылке в нем.
4) После откроется окно, где можно перейти в учетную запись или начать тестовую конференцию. В профиле лучше сразу загрузить фотографию размером до 2 мб.
5) Открываем Зум на компьютере и видим 2 кнопки: «Войти в конференцию» и «Войти в».
6) Регистрация завершена.
Кнопка «Войти в конференцию» предназначается для быстрого доступа в веб-комнату, если есть идентификатор.
У пользователей есть возможность войти в программу через свои аккаунты в Google или Facebook, нажав на соответствующие кнопки.
1) Открыть приложение в телефоне, выбрать иконку слева «Sign Up».
2) Проверенный способ – идентификация через e-mail. Написать в графу почту, кликнуть «Подтвердить». Проверить в ящике письма, найти новое от Zoom, перейти по ссылке для подтверждения адреса.
3) В открывшемся окне вписать свои личные данные, придумать пароль из 8 символов в английской раскладке. Ниже на экране расписаны требования к паролю, которые стоит прочесть, чтобы быстро ввести символы согласно правилам сайта.
4) Нажать «Продолжить».
5) Открывается окно с предложением для перехода к профилю или началу конференции. В кабинете редактируется информация и аватарка.
1) Ввести в браузерную строку Zoom.us. На сайте разработчиков программы выбрать пиктограмму «Войти в систему».
2) Затем «Бесплатная регистрация».
Выполним данную операцию на примере Google (действия в Facebook аналогичны).
1) Кликнуть на клавишу Google.
2) Ввести почту или номер телефона.
3) Авторизоваться в профиле.
4) Подтвердить создание учетной записи и разрешить запуск Zoom.
1) Запускаем приложение на компьютере и вводим логин (почту) и пароль. Отображается основное окно, с которым в дальнейшем придется работать постоянно.
2) Для изменения информации кликнуть на значок профиля или шестеренку в правом верхнем углу экрана. Выбрать графу настройки. Приложение перенаправляет пользователя в онлайн-кабинет на сайте Zoom.us. Можно сразу перейти туда через браузер.
3) В колонке профиля возле фото есть надпись «Редактировать данные». Здесь изменяется имя, почта, фото, место работы и прочее.
1) После запуска приложения в открывшемся окне кликнуть кнопку «Sing In/Вход».
2) Войти выбранным ранее способом. Отобразится главный дисплей.
3) Тапнуть по шестеренке в правом нижнем углу и перейти в окно профиля.
4) Если кликнуть по строке с учетной записью, появится возможность редактировать личную информацию.
5) Готово. Новые данные сохранены, программа готова к первой конференции.
Отлично! Вы успешно зарегистрировались. Теперь можно создавать конференцию. Не знаете как? Смотрите нашу подробную инструкцию — Как создать конференцию в Zoom?.