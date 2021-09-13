Как зарегистрироваться в ZOOM? (Пошаговая инструкция)

Zoom – программа-организатор видеоконференций группами до 100 человек одновременно, использует общий экран и высококачественное видео. В данной статье мы рассмотрим все способы регистрации в приложении, используя компьютер или мобильный телефон.

Первым делом, нужно скачать Zoom и установить его на своё устройство.

Варианты регистрации в приложении

на официальном сайте;

через аккаунты Google или Facebook;

через СЕВ – корпоративный вход (недоступен для обычных пользователей).

Регистрация в Zoom на Компьютере

Регистрация через официальный сайт

Пользоваться программой можно онлайн или скачать клиент на ПК, что более удобно.

1) На странице сайта (zoom.us) в правом углу сверху выбрать «Зарегистрируйтесь, это бесплатно», ввести адрес своей электронной почты.

2) Открывается экран с формой для ввода личных данных. Заполнить поля. Пароль должен состоять из английских букв (одна заглавная) и цифр.

3) На почту приходит письмо для подтверждения учетной записи, перейти по ссылке в нем.

4) После откроется окно, где можно перейти в учетную запись или начать тестовую конференцию. В профиле лучше сразу загрузить фотографию размером до 2 мб.

5) Открываем Зум на компьютере и видим 2 кнопки: «Войти в конференцию» и «Войти в».

выбираем «Войти в»;

пишем почту, к которой подвязан профиль;

вводим свой пароль.

6) Регистрация завершена.

Кнопка «Войти в конференцию» предназначается для быстрого доступа в веб-комнату, если есть идентификатор.

Регистрация в Zoom через Соцсети

У пользователей есть возможность войти в программу через свои аккаунты в Google или Facebook, нажав на соответствующие кнопки.

Регистрация в Zoom на Телефоне

Регистрация через приложение

1) Открыть приложение в телефоне, выбрать иконку слева «Sign Up».

2) Проверенный способ – идентификация через e-mail. Написать в графу почту, кликнуть «Подтвердить». Проверить в ящике письма, найти новое от Zoom, перейти по ссылке для подтверждения адреса.

3) В открывшемся окне вписать свои личные данные, придумать пароль из 8 символов в английской раскладке. Ниже на экране расписаны требования к паролю, которые стоит прочесть, чтобы быстро ввести символы согласно правилам сайта.

4) Нажать «Продолжить».

5) Открывается окно с предложением для перехода к профилю или началу конференции. В кабинете редактируется информация и аватарка.

Регистрация на официальном сайте

1) Ввести в браузерную строку Zoom.us. На сайте разработчиков программы выбрать пиктограмму «Войти в систему».

2) Затем «Бесплатная регистрация».

Вход через аккаунты Google, Facebook

Выполним данную операцию на примере Google (действия в Facebook аналогичны).

1) Кликнуть на клавишу Google.

2) Ввести почту или номер телефона.

3) Авторизоваться в профиле.

4) Подтвердить создание учетной записи и разрешить запуск Zoom.

Авторизация и редактирование профиля

Изменение данных на ПК

1) Запускаем приложение на компьютере и вводим логин (почту) и пароль. Отображается основное окно, с которым в дальнейшем придется работать постоянно.

2) Для изменения информации кликнуть на значок профиля или шестеренку в правом верхнем углу экрана. Выбрать графу настройки. Приложение перенаправляет пользователя в онлайн-кабинет на сайте Zoom.us. Можно сразу перейти туда через браузер.

3) В колонке профиля возле фото есть надпись «Редактировать данные». Здесь изменяется имя, почта, фото, место работы и прочее.

Вход и редактирование на телефоне

1) После запуска приложения в открывшемся окне кликнуть кнопку «Sing In/Вход».

2) Войти выбранным ранее способом. Отобразится главный дисплей.

3) Тапнуть по шестеренке в правом нижнем углу и перейти в окно профиля.

4) Если кликнуть по строке с учетной записью, появится возможность редактировать личную информацию.

5) Готово. Новые данные сохранены, программа готова к первой конференции.

Отлично! Вы успешно зарегистрировались. Теперь можно создавать конференцию. Не знаете как? Смотрите нашу подробную инструкцию — Как создать конференцию в Zoom?.